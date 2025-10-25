Мир
03:01, 25 октября 2025Мир

В США призвали не испытывать терпение России провокациями

Экс-сотрудник ЦРУ Риттер призвал не испытывать терпение России провокациями
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Западу не стоит испытывать терпение России постоянными провокациями. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его словам, Россия всегда сторонилась эскалации. Риттер уточнил, что эскалация всегда была стратегией Украины, «потому что Украина жаждет, чтобы НАТО превратилось в полноценного участника конфликта». А, по его мнению, Россия не делает ничего, что могло бы этому способствовать.

Экс-сотрудник ЦРУ призвал не забывать о предупреждении президента России Владимира Путина про жесткий ответ в случае ударов по территории страны дальнобойными ракетами США.

23 октября Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по российской территории, ответ Москвы «будет очень сильным».

    Все новости