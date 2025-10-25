Мир
Во Франции заявили о разрушении Европой надежд Зеленского

Le Monde: Европа разрушила надежды Зеленского на конфискацию активов России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Во время саммита в Брюсселе европейские лидеры неожиданно разрушили надежды президента Украины Владимира Зеленского на конфискацию замороженных активов России. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

По информации издания, Зеленский приехал в Брюссель в надежде на получение российских активов, однако Евросоюз отказался от этого шага из-за непредсказуемых последствий. Кроме того, украинский лидер не смог объяснить европейским партнерам, как они могут помочь Киеву.

Отмечается, что в итоге Зеленскому осталось только поддержать заявление ЕС о принятии очередного пакета антироссийских санкций.

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна не видит правовых оснований для изъятия замороженных российских активов и может заблокировать это решение в случае игнорирования интересов страны.

