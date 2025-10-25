Взлохмаченная женщина вышла из шкафа и попала на видео ФСИН России

ФСИН РФ: В Оренбургской области найдены 26 человек в ходе рейда «Розыск»

В Оренбургской области найдены 26 человек в ходе рейда «Розыск», проводимого ФСИН России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах виден подвал, крышка открывается и наружу вылезает мужчина. Затем взлохмаченная женщина вышла из шкафа с зацепившейся на спине вешалкой.

В рамках второго этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия сотрудники уголовно-исполнительной системы совместно с полицейскими проверили 400 адресов. В результате выявлены 26 граждан, из них пять женщин. Среди задержанных пятеро не явились самостоятельно в колонию-поселение. Девять осужденных избегали принудительных работ.

Ранее сообщалось, что в Казани неизвестные на черном автомобиле Kia Rio подрезали автозак и вызволили заключенного.