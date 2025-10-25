Заслуженного строителя России и мецената задержали в Белгородской области

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России и мецената Лоора

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России и мецената Карла Лоора. По данным источника Telegram-канала Baza, его подозревают в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола.

Сообщается, что в 2018 году он передал должностному лицу квартиру — за покровительство и помощь во вводе в эксплуатацию жилого дома. Затем компания бизнесмена продала квартиры в упомянутом доме и заработала на этом.

Против Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Он арестован. Получивший квартиру чиновник тоже стал фигурантом дела — его подозревают в получении взятки.

