Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:03, 25 октября 2025Силовые структуры

Заслуженного строителя России и мецената задержали в Белгородской области

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России и мецената Лоора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Белгородской области задержали заслуженного строителя России и мецената Карла Лоора. По данным источника Telegram-канала Baza, его подозревают в передаче взятки чиновнику администрации Старого Оскола.

Сообщается, что в 2018 году он передал должностному лицу квартиру — за покровительство и помощь во вводе в эксплуатацию жилого дома. Затем компания бизнесмена продала квартиры в упомянутом доме и заработала на этом.

Против Лоора возбудили уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Он арестован. Получивший квартиру чиновник тоже стал фигурантом дела — его подозревают в получении взятки.

Ранее экс-глава Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны (ГРАУ МО) Андрей Жежук и его заместитель полковник Сергей Захаров признались в получении взяток. В ходе судебного заседания в зале Московского гарнизонного военного суда они заявили: «Вину признаем».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы последствия удара ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища

    Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленобласти

    Дмитриев назвал неизвестный 99 процентам американцев факт о России

    Удар «Гераней» по Харькову попал на видео

    Землетрясение зарегистрировали на Курилах

    В многоэтажке в российском городе раздался мощный взрыв

    Украинский пленный рассказал о мобилизации священника

    Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

    В Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

    Мирошник назвал мотивацию Европы продолжить украинский конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости