26 октября в мире отмечают Дeнь aмилoидoзa. Православные празднуют Принесение в Москву Иверской иконы Божией Матери и вспоминают преподобного Вениамина Печерского. День рождения отмечает актриса Мария Семкина. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь aмилoидoзa

Амилоидоз — группа заболеваний, вызванных накоплением аномальных белков, называемых амилоидными фибриллами. Чаще всего у пациентов с таким диагнозом поражаются сердце и почки, а продолжительность жизни без лечения составляет от полугода до четырех лет.

В 2021 году Альянс по борьбе с амилоидозом и несколько других организаций учредили День, который в настоящее время объединяет не менее 18 стран на четырех континентах. Главная цель — рассказать широкой общественности об этом заболевании, обсудить меры по ускорению диагностики и повышению качества лечения.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 октября

Мeждунapoдный дeнь кoлoпpoктoлoгa;

День инженера в Тунисе;

Национальный день в Австрии.

Какой церковный праздник 26 октября

Принесение в Москву Иверской иконы Божией Матери

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Согласно преданию, в IX веке Иверская икона хранилась у одной благочестивей вдовы, жившей близ города Никеи. Однажды к ней ворвались иконоборцы — один воин ударил копьем по образу Девы Марии, и тотчас из пораженного места потекла кровь. Напуганная женщина решила спасти святыню — она дала воинам денег, а образ опустила в море. Так, икона доплыла до Афона, где ее приняли иноки Иверского монастыря.

Позже образ прославился своими чудесами далеко за пределами обители. Так что патриарх Никон обратился в Иверский монастырь с просьбой прислать в Москву список. 13 октября 1648 года святыню торжественно встретили жители столицы.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 октября

День памяти священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы диакона, мучеников Агафодора и Агафоники;

День памяти преподобного Вениамина Печерского;

День памяти мученика Флорентия Солунянина;

День памяти священномученика Вениамина Персидского.

Приметы на 26 октября

В народном календаре 26 октября — день Агафона, или Банный день. В это время на Руси было принято приводить в порядок бани, топить их и париться.

Чтобы задобрить Банного духа в этот день для него припасали воду, веник и мыло.

Также в банях освящали воду. Считалось, что в этот день она не только поможет избавиться от болезней и бед, но и притянет в дом удачу.

Случайно разлить воду — к новостям.

Умываться дождевой водой — к богатству.

Облиться кипятком — к потере денег.

Кто родился 26 октября

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Советский и российский кинорежиссер, наиболее известный благодаря экранизации произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и трилогии «Зимняя вишня».

Масленников также занимал руководящие посты в Союзе кинематографистов Российской Федерации. Всего за свою творческую карьеру он успел снять около 30 фильмов и телесериалов

Выдающийся русский художник-баталист, известный своими реалистичными и критическими изображениями войны. За свою жизнь живописец успел поучаствовать во многих боевых кампаниях, а затем отразил ужасы войны в картинах «Апофеоз войны», «Торжествуют», серии работ «Наполеон I в России» и многих других.

Кто еще родился 26 октября