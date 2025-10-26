«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде птенца

«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак в виде красного птенца, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Заявка была подана в октябре прошлого года и в текущем году было принято положительное решение. Под логотипом можно продавать продукты, косметику, игрушки, товары для творчества и другое.

Представители «Ашана» рассказали агентству, что компания работает над развитием линейки детских товаров собственной марки «Ашан Красная птица Kids». На упаковках будет присутствовать новый персонаж — красный птенчик.

Ранее стало известно, что американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke в России.

