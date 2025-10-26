РИА: Командование ВСУ перебрасывает войска под Сумы, оставляя их без довольствия

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило вновь сформированный батальон, солдаты которого до сих пор не получили денежное довольствие, в Сумскую область. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что без денег оставили бойцов 47-й отдельной механизированной бригады, из которой был сформирован новый 98-й батальон, который уже выполняет боевые задачи на указанном направлении.

Ранее в Сумской области уничтожили скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ во время построения личного состава. Предположительно, этому поспособствовала любовь комбрига к публикации фото в соцсетях.