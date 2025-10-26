Бывший СССР
Депутат Рады назвал причину конфликта с Россией

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского причиной конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что конфликт с Россией на Украине начался из-за лидера страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дмитрук назвал Зеленского причиной конфликта с Россией и подчеркнул, что пока тот находится у власти, «Украина истекает кровью».

«Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание», — заключил депутат.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский и его режим виноваты в геноциде народа Украины. «Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал», — подчеркнул он.

