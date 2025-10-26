Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 26 октября 2025Мир

Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Джурич: Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Еще одна страна, Сербия, захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Местом встречи могла бы стать столица страны — Белград. О готовности организовать этот процесс заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью Fox News.

«Сербия также среди стран, которые предлагают свои хорошие услуги, — учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми привлеченными сторонами, — чтобы попробовать и, если нужно или если есть интерес, провести любые переговоры», — отметил глава МИД.

Он указал на важность прекращения конфликта, заверив, что Белград «в принципе поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, признанными ООН».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США для урегулирования на Украине. Аналогичную инициативу поддержала Венгрия, в ее столице должна была пройти встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, анонсированная по итогу их разговора. В дальнейшем саммит в Будапеште был отменен по инициативе главы Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    Над российскими регионами за ночь уничтожили 82 беспилотника

    Россиян предупредили об опасности популярного осенью вида фотосессий

    Россиянам раскрыли секреты успешного резюме для прохождения фильтров ИИ при поиске работы

    Россиян предупредили об опасных последствиях злоупотребления солью и сахаром

    Россиянин Волков победил бразильца Алмейду на турнире UFC

    Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

    Губернатор Тульской области подтвердил атаку беспилотников и назвал их количество

    Политолог рассказал об условии встречи Трампа и Путина в будущем

    Достоверность мифа о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости