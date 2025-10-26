Еще одна страна захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Джурич: Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Еще одна страна, Сербия, захотела принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Местом встречи могла бы стать столица страны — Белград. О готовности организовать этот процесс заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в интервью Fox News.

«Сербия также среди стран, которые предлагают свои хорошие услуги, — учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми привлеченными сторонами, — чтобы попробовать и, если нужно или если есть интерес, провести любые переговоры», — отметил глава МИД.

Он указал на важность прекращения конфликта, заверив, что Белград «в принципе поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в соответствии с их границами, признанными ООН».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США для урегулирования на Украине. Аналогичную инициативу поддержала Венгрия, в ее столице должна была пройти встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, анонсированная по итогу их разговора. В дальнейшем саммит в Будапеште был отменен по инициативе главы Белого дома.

