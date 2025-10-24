В России ответили на предложение Турции принять возможную встречу Путина и Трампа

Депутат Чепа: Возможный саммит Россия — США проведут в безопасной стране

Для проведения саммита Россия — США можно рассматривать ту страну, которая готова и сможет обеспечить безопасность, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на предложение Турции принять у себя президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Здесь именно решать будут соответствующие службы. Мы знаем, что многие страны хотят заявить себя в качестве площадки — пожалуйста, будем смотреть. Самое главное, чтобы условия для проведения саммита были подготовлены не только технически, но и с точки зрения договорной. Все условия этого соглашения должны быть понятны, соблюдены последовательно, как, допустим, те договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже», — высказался депутат.

Когда заговорили про Будапешт в качестве площадки для переговоров двух лидеров, некоторые страны, через которые даже не собирались пролетать, стали заявлять, что не пропустят самолет Путина, напомнил Чепа.

«Это попытки оказать какое-то давление и, как они говорили, торпедировать это соглашение. [Президент республики Реджеп Тайип] Эрдоган такие попытки выдержит также, как и [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан», — заключил парламентарий.

Ранее Эрдоган заявил о том, что Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита России и США.

