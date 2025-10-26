Европу обвинили в разжигании ненависти в сердцах людей

Захарова назвала задачей дипломатии недопущение глобальной войны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Европу в разжигании ненависти в сердцах людей. Такое заявление она сделала на Международном форуме сотрудничества, передают РИА Новости.

Захарова назвала главной задачей народной дипломатии недопущение глобальной войны. «Посмотрите, что происходит в Европе», — продолжила она.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, в странах Евросоюза в настоящий момент творится настоящее безумие. Так, в западных государствах разжигают ненависть в сердцах людей, заключила Захарова.

Ранее экономист Филип Пилкингтон заявил, что Европа не сможет конфисковать замороженные российские активы. Все дело в типе счетов, на которых хранятся денежные средства, пояснил эксперт.