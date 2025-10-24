На Западе признали невозможность конфискации российских активов

Экономист Пилкингтон: Западные страны физически не смогут конфисковать активы РФ

Западные страны не в состоянии конфисковать замороженные российские активы. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил экономист Филип Пилкингтон.

«Физически невозможно "тратить" эти валютные резервы. Они хранятся на совершенно других типах счетов. Полагаю, что те, кто продвигает эту идею, понимают это», — написал эксперт.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди членов Евросоюза, желающих изъять замороженные российские средства в пользу Украины, не наблюдается «цунами энтузиазма».

23 октября журналу Politico стало известно, что Бельгия «заняла бескомпромиссную позицию» и «сорвала сделку» по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.