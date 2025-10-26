Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 26 октября 2025Мир

Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

Историк Танака: Для отказа Японии поддерживать Киев нужна независимость от США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Японский историк Такэюки Танака в беседе с РИА Новости раскрыл два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев.

«Две вещи. Первое – победа России. И второе – независимость Японии от США. Эти две вещи», — заявил собеседник агентства.

По его словам, для достижения независимости от США Японии необходимо восстанавливать и улучшать связи с «победившей Россией посредством народной дипломатии».

Ранее Танака назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине. Историк отметил, что из-за недостатка сведений в японских средствах массовой информации о событиях 2014 года он принял решение самостоятельно погрузиться в изучение ситуации вокруг украинского конфликта. Танака объяснил, что решил поддерживать Донбасс, поскольку счел, что его русскоязычные жители, выступающие против политики Киева, правы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

    В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

    На Западе высказались о давлении США на Россию

    Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

    Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

    Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

    Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

    Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости