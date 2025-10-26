Историк Танака: Для отказа Японии поддерживать Киев нужна независимость от США

Японский историк Такэюки Танака в беседе с РИА Новости раскрыл два условия, при которых японцы перестанут поддерживать Киев.

«Две вещи. Первое – победа России. И второе – независимость Японии от США. Эти две вещи», — заявил собеседник агентства.

По его словам, для достижения независимости от США Японии необходимо восстанавливать и улучшать связи с «победившей Россией посредством народной дипломатии».

Ранее Танака назвал культурным геноцидом запрет русского языка на Украине. Историк отметил, что из-за недостатка сведений в японских средствах массовой информации о событиях 2014 года он принял решение самостоятельно погрузиться в изучение ситуации вокруг украинского конфликта. Танака объяснил, что решил поддерживать Донбасс, поскольку счел, что его русскоязычные жители, выступающие против политики Киева, правы.