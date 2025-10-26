Спорт
21:22, 26 октября 2025Спорт

Карпин похвалил футболистов «Динамо» после поражения от «Зенита»

Валерий Карпин похвалил футболистов «Динамо» после поражения от «Зенита»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: RAMIL SITDIKOV / Reuters

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение его команды от Зенита в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист похвалил своих подопечных. «Ребята пытались выполнять установку. Понятно, что всегда можно лучше, но считаю, что они отдали все, что у них было. Я поблагодарил ребят за эту игру, они молодцы», — заявил Карпин.

Матч прошел в воскресенье, 26 октября. «Динамо» потерпело поражение (1:2), по ходу матча москвичи вели в счете.

После 13 туров в активе «Динамо» 16 очков. Команда находится на девятом месте в чемпионате России.

