«Зенит» одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» дома одержал волевую победу над «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. У гостей гол на счету Бителло, который открыл счет.

«Зенит» набрал 26 очков и вышел на четвертое место в РПЛ. «Динамо» с 16 очками находится на девятой позиции.

«Зенит» в следующем туре 1 ноября на своем поле примет московский «Локомотив». «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином».

Ранее прогноз на встречу дал бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов. Он заявил, что «обе команды забьют».