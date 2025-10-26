Титов дал прогноз на матч «Зенита» против «Динамо»

Егор Титов: В матче «Зенита» против «Динамо» обе команды забьют

Бывший футболист московского Спартака и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московское «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, обе команды забьют. «В плане созидания к "Динамо" вопросов минимум. Бьют больше всех, моментов больше всех, подводит реализация. Но свой гол на "Газпром-Арене", уверен, динамовцы забьют. Но в то, что динамовцы сыграют на ноль в защите, я совсем не верю», — заявил Титов.

Встреча пройдет в воскресенье, 26 октября. Игру примет стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

После 12 туров в активе «Зенита» 23 очка, команда находится на пятом месте в РПЛ. «Динамо» с 16 очками занимает восьмую позицию.