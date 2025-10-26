Бывший СССР
Киевлянам дали совет по выживанию тяжелой зимой

Связист Бескрестнов посоветовал запастись топливом и подумать о выезде из Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Украинский эксперт по связи, глава центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в Telegram-канале дал киевлянам совет по выживанию тяжелой зимой.

«Температура в квартирах будет +5+10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов). Конечно, мы выстоим, но будет тяжело», — спрогнозировал он.

Бескрестнов порекомендовал людям купить генераторы вместе с соседями, запастись топливом и подумать о выезде из Киева, например, на дачи с печками, в случае наличия таковых.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе осенне-зимней кампании будут наносить удары по энергетике Украины для сбоя работы военно-промышленного комплекса республики. Сухопутные войска, по его мнению, постараются «дожать ситуацию» на нескольких направлениях фронта.

    Все новости