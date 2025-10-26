Россия
20:47, 26 октября 2025

Лавров заявил о признании Россией независимости Украины

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Россия признает независимость Украины и защищает все русское. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг».

«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины», — сказал он. Однако, по словам Лаврова, жители новых регионов, которые вошли в состав РФ, подверглись шокирующей дискриминации со стороны Киева.

Министр также отметил, что для России важны не территории, а люди, которые на них проживают.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил готовность России проявить гибкость в переговорах.

