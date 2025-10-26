Названо число не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

Минобрнауки: Более трети мигрантов не сдали русский язык с первой попытки

Больше трети мигрантов не справились с экзаменом по русскому языку. Такие данные агентству РИА Новости приводят в пресс-службе Министерства образования и науки России.

Как сообщается, с июля по сентябрь 2025 года экзамен по русскому языку с первой попытки не смогло сдать больше 35 процентов иностранцев. В целом же за этот период в тестировании, которое требуется для получения разрешения на работу или патента в России, участвовали 275,6 тысячи человек. Успешно экзамен по русскому языку сдали почти 87 процентов приезжих.

Первый уровень аттестации требуется для получения разрешения на работу в России и предполагает только экзамен на знание языка. Второй блок необходим для предоставления разрешения на временное проживание (РВП), а третий — вида на жительство (ВНЖ). Они включаются в себя тесты по истории и основам законодательства России. Как уточняют в ведомстве, пройти экзамен можно в 203 пунктах на территории страны. Они организованы во всех субъектах России, а также за ее пределами, в частности, в республиках Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что экзамен по русскому языку упростили для нескольких категорий мигрантов. Среди них — участники программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, тестирование облегчили для мигрантов, решивших переехать в РФ из-за симпатии к традиционным духовно-нравственным ценностям.