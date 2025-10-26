Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 26 октября 2025Россия

Названо число не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

Минобрнауки: Более трети мигрантов не сдали русский язык с первой попытки
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Больше трети мигрантов не справились с экзаменом по русскому языку. Такие данные агентству РИА Новости приводят в пресс-службе Министерства образования и науки России.

Как сообщается, с июля по сентябрь 2025 года экзамен по русскому языку с первой попытки не смогло сдать больше 35 процентов иностранцев. В целом же за этот период в тестировании, которое требуется для получения разрешения на работу или патента в России, участвовали 275,6 тысячи человек. Успешно экзамен по русскому языку сдали почти 87 процентов приезжих.

Первый уровень аттестации требуется для получения разрешения на работу в России и предполагает только экзамен на знание языка. Второй блок необходим для предоставления разрешения на временное проживание (РВП), а третий — вида на жительство (ВНЖ). Они включаются в себя тесты по истории и основам законодательства России. Как уточняют в ведомстве, пройти экзамен можно в 203 пунктах на территории страны. Они организованы во всех субъектах России, а также за ее пределами, в частности, в республиках Таджикистан и Узбекистан.

Ранее сообщалось, что экзамен по русскому языку упростили для нескольких категорий мигрантов. Среди них — участники программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Кроме того, тестирование облегчили для мигрантов, решивших переехать в РФ из-за симпатии к традиционным духовно-нравственным ценностям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

    Путин высказался о продолжении СВО

    Трамп заявил о любви к остановке войн

    Цены на аренду жилья в столице обновили максимум

    Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

    В Пакистане пригрозили войной Афганистану

    Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

    Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО и попал на видео

    Назван срок восстановления портов в Херсонской области

    Путин оценил ядерные силы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости