Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:36, 26 октября 2025Экономика

В России анонсировали рост таможенных сборов на импорт

Минпромторг анонсировал рост таможенных сборов на импорт с 1 января 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Начиная с 1 января 2026 года на территории России вступят в силу новые ставки таможенных сборов, скорректированные правительством РФ с учетом накопленной инфляции, анонсировал Минпромторг.

Как отметили в министерстве, российское правительство актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Отмечается, что инициатива была разработана Минпромторгом России.

В ведомстве добавили, что актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). «Их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций», — подчеркнули в министерстве.

Согласно документам, изменения затронут только ввозимые товары. Ожидается, что ставки для экспортируемых, ввозимых физическими лицами для личного пользования товаров останутся неизменными. Также нововведения не коснуться водных и воздушных судов. Ставка для партий свыше 10 миллионов рублей составит 73 860 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о резком росте таможенных сборов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Тропический шторм в Атлантическом океане усилился до урагана

    Москвичей накормят соленьями

    В европейской стране рассказали о притоке украинских беженцев

    В России анонсировали рост таможенных сборов на импорт

    Киевлянам дали совет по выживанию тяжелой зимой

    Подполье сообщило об ударах по Чернигову

    Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

    Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости