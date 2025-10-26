В России анонсировали рост таможенных сборов на импорт

Минпромторг анонсировал рост таможенных сборов на импорт с 1 января 2026 года

Начиная с 1 января 2026 года на территории России вступят в силу новые ставки таможенных сборов, скорректированные правительством РФ с учетом накопленной инфляции, анонсировал Минпромторг.

Как отметили в министерстве, российское правительство актуализировало ставки таможенных сборов на ввозимые товары. Отмечается, что инициатива была разработана Минпромторгом России.

В ведомстве добавили, что актуализация ставок таможенных сборов осуществляется с учетом уровня накопленной инфляции в рамках обязательств России во Всемирной торговой организации (ВТО). «Их значения должны быть сопоставимы с затратами на проведение таможенных операций», — подчеркнули в министерстве.

Согласно документам, изменения затронут только ввозимые товары. Ожидается, что ставки для экспортируемых, ввозимых физическими лицами для личного пользования товаров останутся неизменными. Также нововведения не коснуться водных и воздушных судов. Ставка для партий свыше 10 миллионов рублей составит 73 860 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о резком росте таможенных сборов.