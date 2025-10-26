Экономика
12:59, 26 октября 2025

Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

Пранкер Лексус: Любой входящий звонок является потенциальной угрозой
Виктория Клабукова
Пранкер Лексус (Алексей Столяров)

Пранкер Лексус (Алексей Столяров). Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Любой входящий звонок следует воспринимать как потенциальную угрозу со стороны мошенников. Как нужно себя вести во время общения с телефонными аферистами, агентству ТАСС рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Для безопасного общения с мошенниками важно соблюдать базовые правила «информационной гигиены», пояснил блогер. Передавать персональные данные по телефону — рискованно, это может стать роковой ошибкой. Деликатными вещами Столяров советует делиться исключительно при личной встрече. Для частных бесед пранкер рекомендует придумать кодовые фразы. «Сейчас очень важно создать какие-то определённые офлайн-слова, офлайн-пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Это, наверное, спасет ситуацию», — предложил Лексус.

Собеседник агентства подчеркнул, что с каждым днем появляется все больше обманных схем, а мошенники все чаще используют мессенджеры и искусственный интеллект, которые позволяют воздействовать на жертву точечно и выстраивать убедительную легенду. По словам Столярова, аферисты отходят от массовых рассылок и предпочитают работать адресно, собирая максимум личной информации о человеке и его окружении, чтобы создать впечатление общения со знакомым. Это более убедительно и приносит лучший результат, констатировал Лексус.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Сценарий строится вокруг системы пожарной безопасности дома. Жертву от имени председателя ТСЖ просят отключиться от нее, сообщение посылают через мессенджер.

