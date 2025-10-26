Интернет и СМИ
На популярного блогера подали в суд из-за розыгрыша

Строительный магазин в США подал в суд на блогера Agent Ratliff за розыгрыш
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: OCDA / YouTube

Строительный магазин Holmes Building Materials в США подал в суд на популярного блогера, известного как Agent Ratliff. Об этом пишет Dexerto.

Уточняется, что блогер пришел в магазин и ради розыгрыша представился сотрудником организации под аббревиатурой OCDA, которая якобы расследует дискриминацию в отношении сотрудников бизнеса. Пранкера сопроводили в офис, где его встретил управляющий магазином.

Истец обвинил пранкера в том, что он и сопровождавшие его лица ввели сотрудников компании в заблуждение и выдали себя за представителей реально существующего Управления по охране труда (OSHA). В иске также утверждается, что Agent Ratliff и его спутники не выпускали управляющего магазином из офиса. Кроме того, в Holmes Building Materials заявили, что после публикации розыгрыша сотрудникам компании стали поступать звонки негативного характера.

Блогер в ответ на иск написал у себя в соцсетях, что не выдавал себя за сотрудника OSHA. При этом он отметил, что организация OCDA, сотрудником которой он представился на съемках розыгрыша, действительно существует — по словам Agent Ratliff, он сам ее создал и зарегистрировал.

Ранее сообщалось, что известную американскую TikTok-блогершу Марлену Велез арестовали при попытке скрыться от полиции. Ее обвинили в умышленном отказе от остановки по требованию правоохранительных органов и нарушении правил условного срока.

