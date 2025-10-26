Россия
Песков раскрыл планы Путина на следующую неделю

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину раскрыл планы российского лидера на следующую неделю. Его слова передает РИА Новости.

Песков назвал график Путина насыщенным. Российский лидер, по его словам, загружен всегда, а не только на следующей неделе. У него запланированы некие международные контакты, пояснил политик.

Кроме того, утверждает государственный деятель, президент страны собирается провести два совещания: с членами правительства и Совбеза. «И много-много рабочих встреч, которые регулярно и ежедневно проходят», — заключил Песков.

Ранее также Песков прокомментировал желание Украины наносить удары вглубь России. Если это произойдет, то, по его словам, ответ будет жестким.

.
