Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

Прокурор Парижа Беко: Ограбление Лувра расследуют более 100 следователей

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что более 100 следователей занимаются расследованием ограбления Лувра. Об этом она сообщила в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Беко рассказала, что следователи изучают маршрут бегства преступников. Она также подчеркнула, что специалисты могут работать над делом «столько, сколько потребуется».

«Их [следователей] было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием, ресурсы были увеличены в десять раз», — отметила она.

Утром 19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

