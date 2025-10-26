Россия
09:38, 26 октября 2025Россия

Путин потребовал от командующих СВО не гнаться за датами

Путин потребовал не приурочивать взятие населенных пунктов к неким датам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России не должны приурочивать взятие тех или иных населенных пунктов к определенным датам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск, действующей в зоне СВО. Кадры совещания опубликовал Telegram-канал Кремля.

Глава государства отметил, что приоритетом в ходе ведения боевых действий является сохранение жизней российских военнослужащих.

«Мой подход вам известен: мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурачивать не будем. Будем всегда исходить из военной целесообразности», — сказал Путин.

Путин также заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. По его словам, российские бойцы окружили Купняск, овладев переправой через реку Оскол. Кроме того, стало известно о завершении освобождения Ямполя. Волчанск, по словам Герасимова, взят под контроль уже на 70 процентов.

