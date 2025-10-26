Путин выступил с речью на юбилее Никиты Михалкова

Путин на юбилее Никиты Михалкова пожелал, чтобы у России все было хорошо

Президент России Владимир Путин выступил с речью во время празднования 80-летия режиссера Никиты Михалкова. Слова главы государства передает РИА Новости.

Путин пожелал прославленному российскому постановщику, «чтобы у России все было хорошо».

«Никита Сергеевич, когда мы с ним только что вдвоем сидели, и в своем творчестве упоминал: что хорошо для России, хорошо и для него. Позвольте вам пожелать, чтобы у России все было хорошо», — произнес президент во время празднования.

Уточняется также, что слова президента были встречены смехом и аплодисментами.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о курьезном случае с участием режиссера Никиты Михалкова.