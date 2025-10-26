Россиян предупредили об опасном способе хранить консервы

Биолог Абдулаева: Хранить консервы у батареи опасно

Хранение консервов рядом с батареей может привести к порче продукта и размножению в нем бактерий, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета Росбиотех Асият Абдуллаева.

«Горячая батарея может стать причиной порчи консервов, поскольку тепло ускоряет процессы химического разложения и может сократить срок хранения», — объяснила биолог.

По словам Абдулаевой, повышенная температура способствует росту и размножению бактерий, что может привести к вздутию или повреждению банки.

«Консервы рекомендуется хранить в прохладном месте, при температуре ниже 18-20 градусов в сухом месте без перепадов температуры. Лучше хранить их подальше от батарей и источников тепла, чтобы сохранить качество и безопасность продукта», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

