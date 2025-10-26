Россия
07:25, 26 октября 2025

Россиянам раскрыли секреты успешного резюме для прохождения фильтров ИИ при поиске работы

Фото: senivpetro / Freepik

Сокращения или разговорные варианты терминов в резюме могут стоить оффера в будущем, рассказала основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Секреты успешного резюме для прохождения фильтров алгоритмов специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Курбанова отметила, что ИИ в системах подбора персонала анализирует резюме не так, как человек, а прежде всего обращает внимание на формальные и ключевые элементы. Специалист объяснила, что основная цель алгоритма — быстро отсеять нерелевантные отклики и выделить максимально соответствующие под требования вакансии.

«Когда кандидат отправляет резюме, оно попадает в базу данных, где алгоритм проводит первичный скрининг. В первую очередь ИИ ищет ключевые слова, заданные рекрутером при создании вакансии. Например, если вы — IT-специалист, система будет проверять наличие в тексте названий языков программирования, фреймворков и технологий, указание нужного уровня должности и профиля, например, "Middle Backend Developer". Если совпадений мало, система автоматически снижает рейтинг резюме или вообще отбраковывает его, не передавая дальше человеку», — рассказала эксперт.

Помните: алгоритмы ищут прямые совпадения, а не смысловые аналоги, поэтому любые сокращения или разговорные варианты терминов могут стоить вам оффера в будущем

Айгюн Курбановаосновательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Также Курбанова рекомендовала брать ключевые слова из описания вакансии, а именно конкретные названия технологий, инструментов, должностей, методологий и компетенций, которые упомянуты работодателем. Важно также, чтобы файл резюме был в читаемом формате (.docx или .pdf без изображений и сложных таблиц), иначе система может не «увидеть» текст, поделилась специалист.

«Помимо ключевых слов, ИИ оценивает структуру и формат документа. Лучше всего обрабатываются четко структурированные резюме — с разделами вроде "Опыт работы", "Образование", "Навыки", "Проекты". Некоторые системы умеют анализировать и хронологию опыта — насколько логично выстроен карьерный путь, нет ли больших "пробелов" между периодами работы», — рассказала она.

После автоматического фильтра, по словам эксперта, остаются резюме, которые прошли по формальным критериям: релевантный стек технологий, нужный опыт и навыки. Далее уже подключается рекрутер для оценки качественных и контекстных факторов.

«Наиболее распространенные ошибки, из-за которых резюме отсеивается алгоритмом, связаны с нечитаемостью и некорректным форматированием файла. Системы не воспринимают текст в колонтитулах, шапках или боковых колонках. Поэтому важные сведения — фамилия, должность, контакты, ключевые навыки лучше расположить в основном тексте документа», — посоветовала Курбанова.

Не используйте экзотические или декоративные шрифты: это может привести к ошибке распознавания. Алгоритм просто не «увидит» слова. Аналогичная ситуация с текстом, размещенным в графических элементах, таблицах или на цветном фоне — система может посчитать такие участки пустыми

Айгюн Курбановаосновательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

При этом эксперт отметила, что некоторые кандидаты пытаются обмануть алгоритм, добавив в резюме «невидимые» ключевые слова — например, прописывая их белым шрифтом на белом фоне.

«Это грубая ошибка: современные системы распознают такие манипуляции и автоматически снижают рейтинг резюме или вообще его не рассматривают. Также не стоит использовать эмодзи, специальные кавычки и нестандартные символы. Они могут "сломать" структуру текста для ИИ, и алгоритм не распознает смысл», — рекомендовала специалист.

Также Курбанова посоветовала при указании текущего места работы не писать «по настоящее время» или сокращение «по н.в.», а указать конкретные даты вплоть до текущего месяца.

«Получается, основная причина, по которой алгоритм отбраковывает резюме, — не содержание, а форма: сложное оформление, нестандартные символы и некорректные форматы мешают системе корректно распознать информацию и определить уровень релевантности кандидата», — заявила специалист.

Универсальное резюме – это качественно оформленная база с четкой структурой, метриками и ключевыми достижениями с цифрами, а персонализация достигается через корректировку отдельных формулировок и ключевых слов под конкретную вакансию. Такой подход помогает одновременно соответствовать требованиям систем и вызвать интерес у живого рекрутера

Айгюн Курбановаосновательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Ранее россияне назвали главным признаком того, что компании можно доверять и что она действительно нуждается в сотруднике, детализированное описание вакансии. На втором месте оказались отзывы сотрудников и обратная связь, на третьем — узнаваемость бренда и репутация компании в интернете.

