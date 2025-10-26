Экономика
09:43, 26 октября 2025Экономика

Назван срок восстановления портов в Херсонской области

Виктория Клабукова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Порты в Херсонской области вернутся к работе после завершение специальной военной операции (СВО). Такой срок в ходе Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге назвал губернатор региона Владимир Сальдо, его слова приводят РИА Новости.

Восстановление портов в Скадовске, Геническе и Хорлах будет осуществляться после СВО. По словам главы региона, порты на Херсонщине будут востребованы и уже «ждут гудков больших кораблей». На данный момент работы не планируются, к ним приступят только, когда судоходство в регионе станет безопасным. Сейчас же судоходство и в Черном, и в Азовском морях закрыто даже для маломерных судов, пояснил Сальдо.

Тогда же будут восстановлены и международные торговые линии — уже сегодня этим направлением интересуется немало отечественных и зарубежных компаний, уверяет губернатор. Кроме того, Сальдо заявил о возможности появления в будущем международных паромных маршрутов. «Интерес к этим перевозкам очень высок, потому что они очень рентабельные и выгодные», — заявил он.

Ранее сообщалось о снижении грузооборота российских морских портов. К октябрю показатель снизился на 2,3 процента, составив 653,4 миллиона тонн.

    Все новости