Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:53, 26 октября 2025Культура

Стало известно о возможном сговоре грабителей с сотрудниками Лувра

The Telegraph: Один из охранников Лувра оказался в сговоре с грабителями
Ольга Коровина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Одного из сотрудников службы безопасности Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению музея. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, один из охранников может быть причастен к краже девяти исторических драгоценностей из королевской коллекции Франции. Уже сейчас у следствия есть на руках цифровые улики, доказывающие «взаимодействие» подозреваемых с сотрудником учреждения. Специалисты установили, что обмен электронными сообщениями предоставил преступной группе важные сведения о системе охраны Лувра.

Сообщается, что в рамках дела были изучены переписка и телефонные разговоры, которые доказывают, что грабители смогли получить точные данные о расположении камер видеонаблюдения, графике работы охраны и других уязвимых местах системы безопасности Лувра.

Ранее стало известно, что ограбившие Лувр преступники использовали автоподъемник, который они до этого угнали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет ни у кого в мире». Путин рассказал об уникальном российском оружии и обсудил с Герасимовым ход СВО. Что об этом известно?

    Подозреваемого в ограблении Лувра задержали в аэропорту

    Бойцов ВСУ оставили без денег

    Стало известно о возможном сговоре грабителей с сотрудниками Лувра

    Назван фаворит «Эль-класико»

    ВС России уничтожили инфраструктуру ВСУ в двух областях Украины

    В российском регионе объявлена авиационная опасность

    Подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом

    Россиян предупредили о внешних признаках алкоголика

    Трампа назвали угрозой миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости