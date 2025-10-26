Стало известно о возможном сговоре грабителей с сотрудниками Лувра

The Telegraph: Один из охранников Лувра оказался в сговоре с грабителями

Одного из сотрудников службы безопасности Лувра заподозрили в причастности к громкому ограблению музея. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, один из охранников может быть причастен к краже девяти исторических драгоценностей из королевской коллекции Франции. Уже сейчас у следствия есть на руках цифровые улики, доказывающие «взаимодействие» подозреваемых с сотрудником учреждения. Специалисты установили, что обмен электронными сообщениями предоставил преступной группе важные сведения о системе охраны Лувра.

Сообщается, что в рамках дела были изучены переписка и телефонные разговоры, которые доказывают, что грабители смогли получить точные данные о расположении камер видеонаблюдения, графике работы охраны и других уязвимых местах системы безопасности Лувра.

Ранее стало известно, что ограбившие Лувр преступники использовали автоподъемник, который они до этого угнали.