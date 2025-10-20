Культура
22:43, 20 октября 2025Культура

Вскрылись новые детали ограбления Лувра

Le Parisien: Грабители угнали автоподъемник для налета на Лувр
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограбившие Лувр преступники использовали автоподъемник, который они же до этого и угнали. О вскрывшихся деталях преступления сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что грабители вышли на мужчину с помощью сайта Leboncoin, где он выставил объявление о продаже подъемника. Преступники договорились о встрече и, угрожая продавцу, угнали его автовышку, не заплатив.

В материале также подчеркивается, что автомобиль продавался в коммуне Лувр в регионе Парижа. Полицейским удалось обнаружить мотоциклетный шлем, перчатку и ключи от подъемника, использовавшегося для ограбления Лувра.

Утром 19 октября неизвестные проникли в музей. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.

