Кипрский журналист рассказал о стратегии Запада в отношении России

Христофору: После дипломатических шагов Запад всегда идет на эскалацию с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Вслед за дипломатическими шагами Запад всегда предпринимает шаги по эскалации конфликта с Россией, заявил в социальной сети Х кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, стратегия Запада «проста и эффективна». «Размахивайте дипломатией перед Россией, а затем оттягивайте ее назад, за чем следует постепенная эскалация», — подчеркнул он.

Журналист рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский всегда получает от западных партнеров все, что требует, и это было постоянной моделью конфликта с самого первого дня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не готов отказаться от гегемонии и не устоял перед соблазном абсолютной власти.

