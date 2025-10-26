Украинский город погрузился во тьму после яркой вспышки

Кривой Рог погрузился во тьму после яркой вспышки на энергообъекте

Кривой Рог погрузился во тьму после яркой вспышки на энергообъекте. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал украинский Telegram-канал «Свои / Кривой Рог».

На видео можно заметить, как после яркой вспышки в городе резко пропадает свет. «Некоторые ресурсы писали, что это молния, но местные опровергают», — утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военный блогер Юрий Подоляка, комментируя видео, написал, что «еще утром сюда прилетали новые КАБы (корректируемые авиационные бомбы — прим. «Ленты.ру»)». «Судя по видео, сейчас тоже что-то похожее. И точно в цель», — добавил он.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России серией ударов поразили промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ), в Днепропетровской области Украины. Взрывы были зафиксированы в Каменском районе, Павлограде и Кривом Роге, сообщил он.