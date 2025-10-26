Украинский город погрузился во тьму после яркой вспышки

Кривой Рог погрузился во тьму после яркой вспышки на энергообъекте. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал украинский Telegram-канал «Свои / Кривой Рог».
На видео можно заметить, как после яркой вспышки в городе резко пропадает свет. «Некоторые ресурсы писали, что это молния, но местные опровергают», — утверждает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военный блогер Юрий Подоляка, комментируя видео, написал, что «еще утром сюда прилетали новые КАБы (корректируемые авиационные бомбы — прим. «Ленты.ру»)». «Судя по видео, сейчас тоже что-то похожее. И точно в цель», — добавил он.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России серией ударов поразили промышленную и энергетическую инфраструктуру, используемую Вооруженными силами Украины (ВСУ), в Днепропетровской области Украины. Взрывы были зафиксированы в Каменском районе, Павлограде и Кривом Роге, сообщил он.