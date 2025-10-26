Россия
Украинцы начали активно присылать России координаты ТЦК

Алаудинов: Украинцы начали активно присылать России координаты ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители Украины сотрудничают с российской армией, передавая координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), для нанесения ударов по учреждениям воинского учета. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я считаю, что мы должны помогать украинскому населению освобождаться от оков того же ТЦК, в первую очередь. Поэтому украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение», — заявил собеседник агентства.

Ранее Алаудинов заявил, что число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилось. Он отметил, что основной ресурс иностранных наемников был сконцентрирован на направлении Курской области — для операции в российском регионе были подготовлены «достаточно серьезные силы и средства». Большая часть бойцов из западных стран — немцы, поляки, англичане, американцы, французы — была уничтожена, рассказал Алаудинов.

