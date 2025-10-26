Россия
В Дагестане погибла глава Союза женщин

Глава Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП
Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Председатель Союза женщин Дагестана общественный деятель Интизар Мамутаева погибла в результате ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Сергей Меликов.

Авария произошла в Рутульском районе республики. Меликов назвал Мамутаеву «яркой, сильной, неравнодушной женщиной». «В годы госслужбы она защищала самое ценное — наших детей, позже нашла себя в общественной деятельности — поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину, реализуя очень важные для республики проекты», — отметил он.

Ранее в Дагестане перевернулся военный грузовик с людьми внутри. ДТП произошло на 36-м километре трассы Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе Дагестана. Предварительно водитель военного грузовика «Урал» не справился с управлением, и машина опрокинулась.

