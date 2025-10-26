В европейской стране рассказали о притоке украинских беженцев

Novinky: Приток украинцев в Чехию за два месяца вырос более чем в два раза

Власти Чехии до начала сентября выдавали около 1,5 тысячи разрешений на временную защиту для украинских беженцев, но через два месяца этот показатель вырос более чем вдвое — до 3,1 тысячи. Об этом написало издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Гану Мала.

Мала напомнила, что статус временной защиты позволяет украинцам жить в Чехии или другой стране Евросоюза. Сейчас статус действует до марта 2026 года, однако страны Евросоюза уже договорились продлить его до марта 2027 года.

«Главная причина столь значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну на основании постановления правительства Украины от 28 августа», — рассказала она.

Ранее молодые люди от 18 до 22 лет начали покидать Украину. Это связано со вступлением в силу закона, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.