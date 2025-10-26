Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:10, 26 октября 2025Экономика

В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

Депутат Кошелев: Субсидия на покупку квартир выдается инвалидам и пенсионерам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Субсидии на покупку жилья могут покрывать до 70 процентов и даже больше от стоимости квартиры, в зависимости от категории льготника и времени, проведенного в очереди, но воспользоваться ими разрешается только один раз в жизни. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам эксперта, на такую государственную помощь могут претендовать россияне, которые отвечают двум основным требованиям: принадлежат к льготной категории и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Льготные категории включают молодые семейные пары (до 35 лет), многодетные семьи, военных с определенным стажем службы и членов семей погибших военнослужащих, работников бюджетной сферы и государственных служащих, участников программ «Земский доктор» или аналогичных, детей-сирот, вынужденных переселенцев, ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил о необходимости введения льготной ипотеки для учителей и врачей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

    В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

    На Западе высказались о давлении США на Россию

    Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

    Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

    Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

    Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

    Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости