В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

Депутат Кошелев: Субсидия на покупку квартир выдается инвалидам и пенсионерам

Субсидии на покупку жилья могут покрывать до 70 процентов и даже больше от стоимости квартиры, в зависимости от категории льготника и времени, проведенного в очереди, но воспользоваться ими разрешается только один раз в жизни. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам эксперта, на такую государственную помощь могут претендовать россияне, которые отвечают двум основным требованиям: принадлежат к льготной категории и официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Льготные категории включают молодые семейные пары (до 35 лет), многодетные семьи, военных с определенным стажем службы и членов семей погибших военнослужащих, работников бюджетной сферы и государственных служащих, участников программ «Земский доктор» или аналогичных, детей-сирот, вынужденных переселенцев, ветеранов Великой Отечественной войны и их родственников, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также граждан, признанных малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил о необходимости введения льготной ипотеки для учителей и врачей.