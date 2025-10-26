Интернет и СМИ
В Испании рассказали о сигнале Путина Западу

EFE: Путин послал Западу сигнал о полном контроле ситуации в Донбассе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin.ru / Reuters

Президент России Владимир Путин послал Западу отчетливый сигнал о том, что Российская армия полностью контролирует ситуацию в Донбассе. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

«Он послал сигнал о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — указано в материале.

Авторы статьи обращают внимание и на тот факт, что Путин пришел на встречу в военной униформе. Агентство назвало это «весьма символичным внешним видом, призванным проецировать уверенность на поле боя».

Ранее Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Ракета способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.

