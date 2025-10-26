Мир
В России заявили о начале третьей мировой

Сергей Степашин: Третья мировая война уже началась в гибридном варианте
Ольга Коровина
Сергей Степашин

Сергей Степашин. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже началась. Его слова передает РИА Новости.

По словам Степашина, глобальный мировой конфликт уже идет, просто пока «в гибридном варианте».

«Когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», — сообщил он на Международном форуме сотрудничества, посвященном 100-летию народной дипломатии.

По словам Степашина, дело не в Украине и не в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Он сравнил нынешнее положение дел с периодами напряженности в эпоху Карибского кризиса, а также войны в Афганистане. «Наверное, давно мы не стояли у опасной черты», — добавил он.

Ранее экс-премьер Сергей Степашин заявил, что акт применения ракет Tomahawk Вооруженными силами Украины (ВСУ) будет означать начало военных действий США против России.

