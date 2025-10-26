В США допустили отказ от введения пошлин в отношении Китая

Бессент: США могут отказаться от пошлин в размере 100 процентов против Китая

США могут отказаться от введения пошлин в размере 100 процентов в отношении Китая, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. На эту тему он высказался в интервью NBC News после переговоров с КНР.

По словам Бессента, в ходе переговоров с Китаем у него были весомые рычаги влияния. Именно поэтому беседа прошла успешно, убежден он.

Государственный деятель допустил отказ Вашингтона от введения серьезных пошлин в отношении Китая, чтобы дать возможность президенту США Дональду Трампу и главе КНР Си Цзиньпину встретиться. В ходе переговоров они должны будут обсудить торговые вопросы, заключил Бессент.

Ранее переговоры с США прокомментировал замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. По его совам, Китай в ходе беседы проявил непреклонность.