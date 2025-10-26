Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с делегацией США, заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган. Его цитирует Центральное телевидение Китая.

По словам представителя китайской делегации, стороны пришли к предварительному консенсусу. Переговоры длились более суток и были достаточно напряженными. Несмотря на твердую позицию американской стороны, Китай остался непреклонен в защите своих интересов.

«Обе стороны конструктивно изучили возможные решения для взаимного урегулирования интересующих вопросов и достигли предварительного консенсуса», — заявил Ли Чэнган.

Среди обсуждаемых тем — проблемы контрабанды фентанила, борьба с наркоторговлей, приостановка взаимного повышения тарифов и экспортный контроль. Теперь стороны должны провести внутренние процедуры утверждения.

Ранее в США заявили о близости войны с Китаем из-за отсутствия надежных систем связи в режиме реального времени между американскими и китайскими военными.