Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:40, 26 октября 2025Мир

В ЦРУ оценили возможность переговоров Путина и Трампа

WSJ: ЦРУ увидело возможность переговоров Трампа и Путина
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В ЦРУ увидели возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В разведывательном ведомстве позитивно оценили шансы Вашингтона и Москвы найти общее мнение по этому вопросу.

Ранее экс-аналитик ЦРУ назвал выбор Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита стратегическим ходом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это решение Трампа является пощечиной для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также для Польши и Румынии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл готовность Украины воевать еще несколько лет

    Стиль «нелепых девушек» из популярных в 90-х ситкомов стал трендом у молодежи

    В Великобритании отреагировали на слова Путина о «Буревестнике»

    В Европе предложили ограничить транзит в Калининград

    В России заявили о начале третьей мировой

    Путин признался в любви к одному фильму

    В российском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

    Американцев предупредили о «Буревестнике»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о боеспособности Украины

    ВСУ нанесли повторный удар по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости