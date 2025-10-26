В ЦРУ оценили возможность переговоров Путина и Трампа

WSJ: ЦРУ увидело возможность переговоров Трампа и Путина

В ЦРУ увидели возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В разведывательном ведомстве позитивно оценили шансы Вашингтона и Москвы найти общее мнение по этому вопросу.

Ранее экс-аналитик ЦРУ назвал выбор Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита стратегическим ходом президента США Дональда Трампа. По его мнению, это решение Трампа является пощечиной для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также для Польши и Румынии.