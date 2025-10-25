Мир
08:45, 25 октября 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ оценил место возможного саммита России и США

Джонсон: Выбор Венгрии для проведения саммита — стратегический ход Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выбор Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита является стратегическим ходом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью ТАСС.

«Думаю, это своего рода креативный стратегический ход Дональда Трампа, потому что фактически он выражает поддержку Орбану - одному из немногих здравомыслящих голосов в Европе, который признает: "Эй, нам стоит поговорить с Россией"», — оценил Джонсон.

По его мнению, это решение Трампа является пощечиной для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также для Польши и Румынии.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что российско-американский саммит состоится. «Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — подчеркнул он.

