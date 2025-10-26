Мир
01:07, 27 октября 2025Мир

В Венесуэлу прибыл российский самолет с неизвестным грузом

В Венесуэлу прибыл российский Ил-76ТД с неизвестным грузом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Венесуэлу прибыл самолет Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» с неизвестным грузом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Сервис FlightRadar24 подтвердил появление транспортника в латиноамериканской республике. По записям на портале, борт вылетел из России 22 октября, останавливаясь в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.

В январе 2023 года «Авиакон Цитотранс» была внесена в санкционный список США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвинило авиакомпанию в том, что она осуществляла грузовые перевозки для подсанкционных оборонных предприятий России, а также доставляла военное оборудование и вооружения по всему миру, включая Венесуэлу.

23 октября президент США Дональд Трамп пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. Также стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечается, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.

