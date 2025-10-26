Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 26 октября 2025Бывший СССР

ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

Координатор подполья Лебедев: В Сумской области уничтожены ангары с техникой ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС РФ поразили несколько целей на территории Сумской области, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.

Среди уничтоженных в регионе целей Лебедев перечислил склады с боеприпасами и ангары с техникой. Кроме того, по его словам, были поражены опорные пункты тыла ВСУ.

Сумскую область он назвал зоной теста для роя беспилотных летательных аппаратов и точечных ударов по логистике. Представители экстренных служб часто заявляют о поджогах и повреждениях инфраструктуры, заключил Лебедев.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможных украинских ударах вглубь страны. Так, он пообещал жесткую реакцию со стороны Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

    Артемий Лебедев раскритиковал общественные туалеты в России

    На Западе высказались о российской ракете «Буревестник»

    Десять человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

    ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

    ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

    Пранкер назвал роковые ошибки в общении с мошенником

    Трампу предложили новый вариант урегулирования украинского конфликта

    Мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости