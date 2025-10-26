ВС РФ поразили несколько целей в Сумской области

Координатор подполья Лебедев: В Сумской области уничтожены ангары с техникой ВСУ

ВС РФ поразили несколько целей на территории Сумской области, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.

Среди уничтоженных в регионе целей Лебедев перечислил склады с боеприпасами и ангары с техникой. Кроме того, по его словам, были поражены опорные пункты тыла ВСУ.

Сумскую область он назвал зоной теста для роя беспилотных летательных аппаратов и точечных ударов по логистике. Представители экстренных служб часто заявляют о поджогах и повреждениях инфраструктуры, заключил Лебедев.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможных украинских ударах вглубь страны. Так, он пообещал жесткую реакцию со стороны Москвы.