ВСУ предрекли крупнейшее поражение со времен «Азовстали»

ВСУ оказались под угрозой крупнейшего с «Азовстали» поражения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались под угрозой крупнейшего поражения со времен утраты «Азовстали». На это обратил внимание Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала сообщают, что, согласно докладу Генштаба ВС РФ, на красноармейском направлении оказались заблокированы около 5,5 тысячи украинских военнослужащих, это примерная численность двух полных бригад. Аналитики отмечают, что эти цифры на данный момент сложно подтвердить.

«На горизонте маячит крупнейшее окружение ВСУ со времен "Азовстали", если эти данные точны», — пишет канал.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.