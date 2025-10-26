Выбор Путиным формы одежды для встречи с Герасимовым объяснили

Военная форма Путина — сигнал, что Москва находится в боевой готовности

Выбор главой России Владимиром Путиным военной формы в качестве одежды для совещания с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объяснил бывший боец частной военной компании «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero.

По его словам, заслушивание доклада Герасимова президентом в военной форме представляет собой не просто рабочее совещание, а демонстрацию «собранности вертикали командования».

Это четкий сигнал внешним наблюдателям, что Москва находится в состоянии полной боевой готовности и принимает решения в реальном времени Condottiero автор Telegram-канала

Одежда главы государства как бы показывает, что Москва находится в боевом режиме и без имитации политического контроля, указал автор канала.

26 октября Владимир Путин приехал на пункт управления объединенной группировки войск в военной форме и заслушал доклад Валерия Герасимова. Это попало на видео.