Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:10, 26 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Высокий риск заболеваний в осенний период объяснили

Врач Морунов: Дефицит солнечного света в осенний период ослабляет иммунитет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Высокая заболеваемость в осенний период связана с дефицитом солнечного света, отсутствием прогулок и повышенным стрессом. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Олег Морунов.

«Дефицит солнечного света. Солнечный свет — главный регулятор выработки витамина D и гормона счастья серотонина. Когда его мало, уровень витамина D падает, а именно он — дирижер нашего иммунного оркестра. Его нехватка ослабляет первый и самый важный барьер против инфекций», — сказал Морунов.

Кроме того, осенью человек реже гуляет и закрывается в помещениях с сухим воздухом от включенного отопления. Кондиционеры и батареи сушат слизистые оболочки носа и горла — естественный защитный барьер, в результате вирусам проще проникнуть внутрь организма, пояснил специалист.

Еще один фактор повышенной заболеваемости в осенний период — хронический стресс из-за рабочих авралов и похода детей в школу. Он повышает уровень гормона кортизола, который в больших количествах подавляет активность иммунных клеток, сообщил Морунов.

На столичных жителей действуют дополнительные факторы, добавил он.

Высокий темп жизни, долгие поездки в метро и пробки — это хронический стресс, который мы часто не замечаем, но который исправно снижает наш иммунитет. Воздух в большом городе — это коктейль из выхлопных газов и промышленных выбросов. Он постоянно раздражает дыхательные пути, делая их более уязвимыми для патогенов. Дефицит солнца и витамина D. Из-за плотной застройки и частой облачности москвичи особенно сильно страдают от нехватки ультрафиолета

Олег Моруновкандидат медицинских наук

Для повышения иммунитета он посоветовал контрастный душ, который тренирует сосуды и адаптационные системы организма, что положительно сказывается на иммунном ответе. Еще одно средство — дыхательная гимнастика, эффективность которой доказана врачами. Она улучшает вентиляцию легких, насыщает кровь кислородом и снижает уровень стресса, пояснил Морунов. Из еды для повышения иммунитета он посоветовал употреблять чеснок, имбирь, мед и куриный суп.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета. Маккиочи посоветовала по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир. По ее словам, исследования доказали, что эти и другие ферментированные продукты обладают иммуностимулирующим эффектом, помогают подавить воспаление и поддерживают способность организма бороться с инфекциями. Еще одна рекомендация — включить в меню различные источники витамина С.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    В России обещали ответить на Tomahawk «совершенно новым оружием»

    Лукашенко призвал Австрию помнить драматические уроки прошлого

    Трамп пригрозил последствиями ХАМАС за отказ вернуть тела заложников

    Россиянам напомнили правила написания слова «вы» с большой буквы

    В России утвердили новые правила медосмотров для детей

    Запад упрекнули в недооценке возможностей российского оружия

    В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

    Высокий риск заболеваний в осенний период объяснили

    Депутат Рады назвал причину конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости