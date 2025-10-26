Высокий риск заболеваний в осенний период объяснили

Врач Морунов: Дефицит солнечного света в осенний период ослабляет иммунитет

Высокая заболеваемость в осенний период связана с дефицитом солнечного света, отсутствием прогулок и повышенным стрессом. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Олег Морунов.

«Дефицит солнечного света. Солнечный свет — главный регулятор выработки витамина D и гормона счастья серотонина. Когда его мало, уровень витамина D падает, а именно он — дирижер нашего иммунного оркестра. Его нехватка ослабляет первый и самый важный барьер против инфекций», — сказал Морунов.

Кроме того, осенью человек реже гуляет и закрывается в помещениях с сухим воздухом от включенного отопления. Кондиционеры и батареи сушат слизистые оболочки носа и горла — естественный защитный барьер, в результате вирусам проще проникнуть внутрь организма, пояснил специалист.

Еще один фактор повышенной заболеваемости в осенний период — хронический стресс из-за рабочих авралов и похода детей в школу. Он повышает уровень гормона кортизола, который в больших количествах подавляет активность иммунных клеток, сообщил Морунов.

На столичных жителей действуют дополнительные факторы, добавил он.

Высокий темп жизни, долгие поездки в метро и пробки — это хронический стресс, который мы часто не замечаем, но который исправно снижает наш иммунитет. Воздух в большом городе — это коктейль из выхлопных газов и промышленных выбросов. Он постоянно раздражает дыхательные пути, делая их более уязвимыми для патогенов. Дефицит солнца и витамина D. Из-за плотной застройки и частой облачности москвичи особенно сильно страдают от нехватки ультрафиолета Олег Морунов кандидат медицинских наук

Для повышения иммунитета он посоветовал контрастный душ, который тренирует сосуды и адаптационные системы организма, что положительно сказывается на иммунном ответе. Еще одно средство — дыхательная гимнастика, эффективность которой доказана врачами. Она улучшает вентиляцию легких, насыщает кровь кислородом и снижает уровень стресса, пояснил Морунов. Из еды для повышения иммунитета он посоветовал употреблять чеснок, имбирь, мед и куриный суп.

Ранее иммунолог Дженна Маккиочи и диетолог Кэрри Ракстон рассказали, какие доступные продукты надо включить в осеннее меню для укрепления иммунитета. Маккиочи посоветовала по утрам чаще есть натуральный йогурт или пить кефир. По ее словам, исследования доказали, что эти и другие ферментированные продукты обладают иммуностимулирующим эффектом, помогают подавить воспаление и поддерживают способность организма бороться с инфекциями. Еще одна рекомендация — включить в меню различные источники витамина С.

