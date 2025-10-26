Бывший СССР
Зеленский рассказал о проблеме с ракетами «Фламинго»

Зеленский сообщил о технологических проблемах при производстве ракет «Фламинго»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

При производстве ракет «Фламинго» была выявлена «технологическая проблема». Об этом телеканалу ТСН сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер не уточнил, в чем заключалась проблема. Помимо этого, Зеленский пожаловался на задержку финансирования проекта со стороны западных партнеров.

Ранее в силовых структурах РФ рассказали, что средства, которые выделялись Украине на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО), присвоила связанная с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма. Она заявила о старте разработок новейшей украинской ракеты «Фламинго», а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5.

