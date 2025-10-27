Раскрыта продлевающая время работы iPhone функция

9to5Mac: Функция Adaptive Power оказалась способной продлить автономность iPhone

Новая функция iOS 26 позволит заметно продлить время автономной работы iPhone. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Опцию Adaptive Power («Адаптивное энергопотребление») раскрыли в iOS 26 осенью вместе с релизом операционной системы (ОС). Новая функция анализирует потребление энергии смартфонов и в случае повышенного расхода аккумулятора вносит корректировки в работу iPhone. Так, она может немного уменьшить яркость экрана или снизить скорость работы определенных приложений.

Журналисты сравнили Adaptive Power с обычным режимом энергосбережния. Последний принудительно понижает яркость экрана, останавливает многие работающие в фоне процессы и снижает скорость получения уведомлений. По словам специалистов, опция адаптивного энергопотребления работает более деликатно.

Также в материале говорится, что Adaptive Power напрямую не связывают с искусственным интеллектом (ИИ), однако она имеет те же ограничения, что и нейросеть Apple Intelligence. Новая опция работает только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и на всех устройствах новой серии iPhone 16 и 17.

Ранее стало известно, что Apple может отключить функцию защиты от отслеживания в странах Европейского союза (ЕС) из-за давления властей. Так, в антимонопольном ведомстве Германии подозревает, что опция нарушает права разработчиков приложений на iPhone.